Зеленский рассказал, как развеять иллюзию о вечном Путине

Президент Владимир Зеленский во время выступления на специальном пленарном заседании Бундестага заявил, что можно развеять иллюзию о том, что российский президент Владимир Путин «навсегда, а война навечно».

«Наверняка вы помните, что всего лишь за год-два до падения Берлинской стены никто не предвидел, как быстро это может произойти. Некоторым казалось, что стена - навсегда. Но ее не стало. И это зависело от лидерства политиков и от воли людей.

Только от этого. Так же сейчас некоторым кажется, что Путин - навсегда и что войне нет конца. Но это не так, все это иллюзия. Иллюзия, которую можно развеять лидерством. Можно развеять решениями. Можно развеять успехом», - подчеркнул Зеленский.

В то же время, глава украинского государства убежден, что это будет сделано, в том числе вместе с Германией.

Он подчеркнул, что Украина держится против полномасштабной агрессии уже 839 дней.

"24 февраля, в начале этого вторжения, вообще никто бы не поверил, что это возможно, но теперь это факт. Мы доказали этим, что Россия может провалиться и проигрывать. Мы доказали, что вместе с партнерами имеем все, что необходимо для защиты жизни.

Мы доказали, что нашим сотрудничеством мы можем увеличивать пространство безопасности. И само по себе пространство безопасности не растет - только благодаря совместным решениям и общей смелости. Все это - факты. Все это - проявления лидерства Украины, Германии, всех наших союзников и всех наших партнеров", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что кроме мира у Украины и Европы нет другой цели. Так же нет другой континентальной мечты, кроме мирной Европы.

"Есть ли у нас какой-то другой долг, кроме защиты наших народов, нашей Европы и международного порядка, который базируется на правилах? Нет. Это у России другие цели и мечты. Она одна - против всех нас. И именно поэтому мы все должны вместе заставить ее измениться. И это возможно. Потому что не бывает стен, которые не падают", - подчеркнул Зеленский.