В Баку уже второй раз прошло мероприятие «Space Generation Azerbaijan 2024 (SG Azerbaijan)». Мероприятие прошло при организационной поддержке Азеркосмоса и Консультативного совета космического поколения (SGAC), а также Фонда молодежи Азербайджана (AzGF) и Общественного объединения поддержки просвещения молодежи в Азербайджане.

В этом году мероприятие было посвящено теме «Пересекая горизонты: Устойчивый Космос, Устойчивая Земля». На церемонии открытия мероприятия выступили председатель правления Азеркосмоса Самеддин Асадов, исполняющий обязанности исполнительного директора AzGF Гадир Халилов, директор Управления ООН по космическим вопросам Аарти Холла-Майни (в формате видеосвязи), а также директор SGAC Никол Колева. Выступающие отметили важность глубокого понимания взаимосвязи между устойчивостью и космосом.

В частности, в своем видеообращении Аарти Холла-Майни отметила, что молодежь - это будущие лидеры, которые будут принимать решения, поэтому будущее космической отрасли находится в их руках. Она подчеркнула ответственность сегодняшних политических лидеров, в том числе и глав государств по защите космической среды и обеспечению ее устойчивости, и важность при этом прислушиваться к инициативам, исходящих от молодых специалистов и энтузиастов.

По данным Всемирного экономического форума, в настоящее время действуют более 160 спутников, измеряющих различные показатели глобального потепления, и более половины основных факторов изменения климата можно измерить только из космоса.

«SG Azerbaijan 2024» развивает осведомленность о том, как космические инициативы могут способствовать повседневной жизни как на местном, так и на глобальном уровне, а также призывает к экологической ответственности за космическую отрасль.

«SG Azerbaijan 2024», объединяя участников в возрасте от 18 до 35 лет, включая студентов, молодых специалистов и энтузиастов, интересующихся устойчивым развитием, играет роль важной платформы для сотрудничества и обмена знаниями. Посредством интерактивных презентаций, семинаров и дискуссий участники получают возможность обогатить свой опыт инновационными идеями.

Сотрудничество с организацией «SGAC» не ограничивается сегодняшним мероприятием. Ведется работа по обеспечению продолжительности ее деятельности с местными образовательными учреждениями.