Сына Байдена признали виновным

Сын президента США Хантер Байден был признан присяжными виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия, передает CNN.

Это решение стало первым случаем, когда ближайший родственник президента был признан виновным в совершении преступления во время пребывания отца на посту президента, отмечает телеканал. Хантеру Байдену может грозить до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до $750 тыс.

54-летний сын президента США обвиняется в незаконном владении револьвером Colt Cobra 38 Special, приобретенным в октябре 2018 года, предоставлении ложных данных продавцу оружия и регистрирующим органам. По версии следствия, заполняя обязательные при покупке оружия документы, он указал, что не употребляет наркотики, хотя испытывал наркотическую зависимость до 2019 года.