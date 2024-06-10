Тамилла Алиева, собкор 19:49

«Цифровые двойники, то есть, виртуальные копии домов, инфраструктур или целых городов, могут сыграть важную роль не только в развитии экономики, улучшении управления и более эффективном реагировании на чрезвычайные ситуации, вызванные природными или техногенными причинами, но и в снижении выбросов парниковых газов, угрожающих будущему нашей планеты», - заявил в интервью haqqin.az азербайджанский предприниматель, директор зарегистрированной в ФРГ компании EKM Global Consulting GmbH Эльшан Мусаев. Напомним, что на протяжении нескольких лет Э.Мусаев активно продвигает, в том числе посредством haqqin.az, технологии создания в Азербайджане цифровых двойников. Как известно, нынешней осенью Азербайджан примет климатический саммит ООН COP-29, на котором будет предпринят поиск источников инвестиций, оцениваемых в триллионы долларов, необходимых для реализации стратегии перехода от традиционных видов энергии к альтернативным и возобновляемым, что в итоге позволит человечеству снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.

На данный момент в городах уже живет около половины населения Земли, а к 2050 году эта цифра может вырасти до 80 процентов. Именно поэтому декарбонизация городов необходима, чтобы достичь главной цели Парижского соглашения — свести к нулю суммарные выбросы в атмосферу и удержать процесс глобального потепления в рамках 1,5 градусов по Цельсию. Как рассказал Эльшан Мусаев, эксперты уже давно работают над ролью цифровых двойников в декарбонизации. В частности, в 2021 году Европейский Союз запустил с этой целью две весьма амбициозные программы - Green Deal и DigitalStrategy. «В качестве ключевого компонента успешной реализации этих программ ученые-климатологи и компьютерные специалисты запустили инициативу Destination Earth, которая стартовала в середине 2021 года и, как ожидается, продлится до десяти лет, - отметил азербайджанский предприниматель. - В течение этого периода должна быть создана высокоточная цифровая модель нашей планеты — цифровой двойник Земли, который позволит максимально точно отображать развитие климата и экстремальные явления в пространстве и времени».

По словам Мусаева, новая модель планеты Земля будет максимально реалистично отображать практически все процессы, происходящие на поверхности нашей планеты, включая влияние человека на управление водными ресурсами, продуктами питания и энергией, а также на процессы в физической системе. Этот цифровой «клон» должен стать информационной системой, разрабатывающей и тестирующей сценарии, которые будут демонстрировать более устойчивое развитие и, следовательно, лучше информировать политику. «Цифровые двойники, - говорит Эльшан Мусаев, - позволяют лучше выявлять слабые стороны в работе городской инфраструктуры и находить с помощью программного моделирования наиболее энергоэффективные способы решения этих проблем». Как отметил предприниматель, 5 и 6 июня в Лондоне состоялась выставка GEO Business Show с участием специалистов ведущих компаний и экспертов, занимающихся сбором и анализом геопространственных данных. В числе прочих проблем они также обсудили роль цифровых двойников в борьбе с изменением климата.

«В рамках этой выставки прошло заседание совета директоров Всемирного совета геопространственной индустрии (World Geospatial Industry Council-WGIC), - отметил Мусаев. - Как вы знаете, я являюсь членом этого совета. Так вот, на этом заседании обсуждалась роль цифровых двойников в борьбе с изменением климата и декарбонизации городов, а также были проведены серьезные анализы применения цифровых двойников для реализации решений, принятых в прошлом году на саммите COP-28 в Дубае. В ходе дискуссий эксперты пытались найти ответ на вопрос, как именно применение цифровых двойников может способствовать декарбонизации крупных городов и помочь сократить число перемещений людей на самолетах и автомобилях». Напомним, что в марте нынешнего года собеседник haqqin.az также принимал участие во встрече группы пользователей глобальной компании Hexagon, занимающейся созданием цифровых двойников и обработкой геопространственных данных. Как отметил Мусаев, на этой встрече также широко обсуждалось применение цифровых двойников в борьбе с глобальным изменением климата. «На встрече был продемонстрирован пример того, как цифровой двойник города Ноттингем в Великобритании улучшил управление городской инфраструктурой и помог снизить уровень загрязнения окружающей среды, - рассказал он. - Я считаю, что создание цифровых двойников и их применение в процессах декарбонизации является весьма актуальной темой для Азербайджана как страны-хозяйки COP-29».