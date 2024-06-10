Назван объем помощи Азербайджана Украине

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Германию принял участие на конференции по восстановлению Украины, сообщили в МИД.

В ходе выступления на конференции министр дал подробную информацию о гумпомощи, оказанной Азербайджаном Украине, о программах реабилитации и работах по восстановлению. Было подчеркнуто, что Баку и впредь будет оказывать соответствующую помощь Киеву.

Отметив, что Азербайджан всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, Джейхун Байрамов отметил, что Баку выступает за скорейшее прекращение боевых действий, а также дипломатическое решение конфликта на основе норм международного права.

Министр добавил, что Азербайджан является одной из первых стран, оказавших гуманитарную помощь Украине. На сегодняшний день, по словам Байрамова, Азербайджан оказал Украине помощь в размере 40 млн долларов.