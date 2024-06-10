В Японии звучит азербайджанская музыка

В Токио состоялась встреча руководства Госкомитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана с членами проживающей в Японии азербайджанской общины.

Как сообщает haqqin.az, выступивший на встрече посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде отметил, что консолидация азербайджанской общины является знаменательным событием. Он подчеркнул, что как Государственный комитет, так и посольство всегда готовы выслушать соотечественников и ответить на интересующие их вопросы.

Председатель Центра азербайджано-японской дружбы, известный азербайджанский ученый Халил Калантар сказал, что после Второй Карабахской войны перед азербайджанской диаспорой стоят новые цели, и нынешняя встреча является важным шагом на пути достижения новых побед.