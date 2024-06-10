В Японии звучит азербайджанская музыка
В Токио состоялась встреча руководства Госкомитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана с членами проживающей в Японии азербайджанской общины.
Как сообщает haqqin.az, выступивший на встрече посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде отметил, что консолидация азербайджанской общины является знаменательным событием. Он подчеркнул, что как Государственный комитет, так и посольство всегда готовы выслушать соотечественников и ответить на интересующие их вопросы.
Председатель Центра азербайджано-японской дружбы, известный азербайджанский ученый Халил Калантар сказал, что после Второй Карабахской войны перед азербайджанской диаспорой стоят новые цели, и нынешняя встреча является важным шагом на пути достижения новых побед.
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов подробно говорил о диаспорской политике, реализованных крупных проектах, в том числе координационных советах, домах Азербайджана, азербайджанских воскресных школах, летних лагерях диаспорской молодежи, специализированных форумах, организованных комитетом в зарубежных странах, и пр. Напомнив о рекомендациях президента Ильхама Алиева на состоявшемся в Шуше V съезде (Съезде Победы) азербайджанцев мира, председатель комитета констатировал, что азербайджанцы, в том числе община в Японии остаются привержены идеологии азербайджанства, активно участвуют в пропаганде азербайджанских реалий. По окончании выступления Ф.Мурадов выразил Халилу Калантару и Минаре Шукюровой благодарность за заслуги в диаспорской деятельности.
Встреча завершилась обменом мнений о планах на будущее.
После встречи состоялся концерт с участием проживающих в Японии азербайджанских и японских мастеров искусств. В ходе программы в исполнении азербайджанских танцовщиц Минары Шукюровой и Дилары Газиевой, японских мастеров искусств Ямамото Киоко и Тайги, а также групп “Otantik Bunka” и “Kelebek” были представлены азербайджанские песни и танцы.
В Канагава состоялся концерт проживающей в этой стране азербайджанской пианистки Гюльнары Сафаровой.Концерт, организованный при поддержке Госкомитета и музыкального издательства “Zen On”, информационной поддержке посольства Азербайджана в Японии, был проведен в концертном зале “Kenmin Hall”.
Фуад Мурадов проинформировал о реализованных комитетом в Японии проектах в области пропаганды азербайджанской культуры и искусства, поблагодарил зрителей за внимание, проявленное к азербайджанской музыке.
Затем в исполнении пианистов Гюльнары Сафаровой и Косукэ Нары прозвучали произведения азербайджанских композиторов Кара Караева и Хадиджи Зейналовой, а также Н.Метнера, Б.Бартока и К.Сен-Санса. Концерт завершился под аплодисменты зрителей.
Отметим, что в рамках концерта состоялась презентация книги “Песни павлина”.