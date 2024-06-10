Украинский мэр-предатель скончался после покушения

Экс-мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, на которого на днях совершили покушение, скончался сегодня в российской больнице, сообщают российские телеграм-каналы со ссылкой на сообщение его жены Людмилы.

Мацегора умер, не приходя в сознание, в московской больнице.

На днях в российском городе Старый Оскол совершено покушение на бывшего мэра города Купянск Харьковской области Украины Геннадия Мацегору, который сотрудничал с россиянами, об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В июне 2022 года Мацегора подписал «протокол» создания «Харьковской администрации» и публично об этом объявил. После освобождения украинской армией Купянска Мацегора сбежал в Белгородскую область, где ему приставили усиленную охрану.