Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 21:10

Предвыборная кампания в США все больше сводится к выяснению того, кто из двух кандидатов страдает больше от старческой деменции и менее способен управлять страной. Это стало напоминать комиксы, и каждая новая картинка становится красочней предыдущей. В последнем раунде этой титанической борьбы тон задала консервативная Wall Street Journal. В пространной статье она сообщила (со ссылкой на 45 политиков, близких к главе государства!), что умственное здоровье Байдена ухудшается день ото дня. Так во время совещания в январе с лидерами Конгресса он постоянно пользовался шпаргалками, чтобы подкрепить свои мысли, делал долгие паузы и постоянно закрывал глаза, так что присутствующие не могли понять, спит он или бодрствует.

А на этой неделе эстафету продолжила телекомпания Fox News. Выяснилось, что специально созданное для расследований и фиксации ляпов Байдена подразделение Республиканского национального комитета выявило, что президент во время участия в торжествах по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии «постоянно находился в состоянии замешательства». Например, один раз он не мог понять продолжать ли ему стоять или надо садиться как другие гости. Потом, когда Эммануэль Макрон продолжал приветствовать ветеранов 2-ой Мировой войны, Байден под руку с супругой Джилл куда-то направился, не обращая внимания на хозяина встречи. И уж, конечно, хохот всех политических противников президента вызвала его фраза о том, что он знает Владимира Путина уже 40 лет. В середине 80-ых годов прошлого столетия Путин служил в резиденции КГБ в Дрездене, и Байден никак не мог с ним пересекаться. Но все-таки Дональд Трамп в этом соревновании его только что переплюнул. Выступая в воскресенье на ралли в Лас-Вегасе, он поведал присутствующим о почти трагическом случае, который якобы произошел с ним в открытом море. Тогда он находился на борту лодки с электрическим двигателем, вес которого приводил его в ужас, поскольку ему все время казалось, что из-за такого мотора лодка скоро пойдет ко дну. Впрочем, лучше послушать самого рассказчика. «Я спросил самого себя: «Что произойдет, если лодка перевернется из-за своего слишком большого мотора, и ты окажешься в воде, когда в 10 ярдах (9 метров) от тебя плавают акулы?». И далее: «И я спросил себя: «Акулы в 10 ярдах. Всего в 10 ярдах. Меня ударит током, если лодка перевернется, и вода попадет в аккумулятор? Должен ли я продолжать находиться в лодке с угрозой того, что меня ударит током или мне нужно прыгнуть в море к акулам и меня тогда током не ударит? Я предпочту, чтобы меня убило током, но к акулам не приближусь».

В этом красочном рассказе слились две параноидальные фобии Трампа. Он очень не любит все электрическое - будь то электрокары, электродвигатели на лодках и катерах или ветряные мельницы. В случае избрания президентом Дональд намерен все эти страшные вещи запретить раз и навсегда. И, во-вторых, он страшно ненавидит акул. Звезда порнофильмов Сторми Дэниэлс, которая привела Трампа на скамью подсудимых по делу о взятке, рассказывает, что они обсуждали акул во время их intercourse (в самом деле, о чем же еще можно было говорить во время секса?). Так вот, тогда Трамп признался, что он жертвовал деньги на многие благородные цели, но никогда ничего не давал на программы по спасению акул. «Я ненавижу акул и хочу, чтобы все они сдохли, они для меня самые презренные твари в мире», - говорил он Сторми Дэниэлс. Акул многие боятся, но чтобы их так ненавидеть? Рассказ Трампа в Лас-Вегасе вызвал у нации вполне справедливый вопрос: «Этот джентльмен вообще ОК?». «Это все равно, что слушать старого человека за обеденным столом после того, как тот принял третью порцию спиртного», - прокомментировал слова Трампа писатель Стивен Кинг. Подозрения в отношении умственного здоровья республиканского кандидата в президенты после выступления в Лас-Вегасе заметно усилились, правда, не на всех его ядерных избирателей это оказало влияние. «Я не вижу, что у него деменция, - пишет один из сторонников в социальной сети Трампа The Truth Social. — Для меня он главный интеллектуальный титан в Республиканской партии».