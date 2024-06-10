Путин рад за Турцию и хочет встречи с Эрдоганом
Россия «приветствует» интерес Турции к работе БРИКС, будет «поддерживать это стремление решать общие задачи», заявил президент России Владимир Путин.
Путин также заявил, что рассчитывает на встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в июле в Астане.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара желает присоединиться к БРИКС, этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров объединения в Нижнем Новгороде.
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