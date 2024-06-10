В Словакии назвали «незаконной» передачу истребителей Украине

Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была «незаконной», в отношении бывшего главы Минобороны страны Ярослава Надя будут приняты «юридические меры». Об этом заявил госсекретарь военного ведомства республики Игор Мелихер.

«Истребители МиГ-29 были направлены в Украину незаконно. Я готовлюсь принять юридические меры в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя», - написал Мелихер в Facebook. «Сегодня выяснилось, что нет никаких официальных материалов Минобороны, которые давали бы право экс-министру пойти на такой шаг. Как государственный чиновник я обязан исправлять допущенные ошибки, и это одна из них», - добавил он.

Мелихер пояснил, что экспертный анализ Надя, которым бывший министр обосновывал необходимость поставки Украине МиГ-29, «не существует». Кроме того, по его словам, «Конституция Словакии запрещает уходящему в отставку правительству предпринимать столь важные шаги во внешней политике».

Словакия в 2023 году передала в дар Украине 13 истребителей МиГ-29. В декабре 2022 года словацкий парламент вынес вотум недоверия правительству тогдашнего премьера Эдуарда Хегера, которое, тем не менее, продолжило свою работу до формирования нового Кабмина.