Германия передаст Киеву много оружия

ФРГ будет продолжать помощь Украине, в новом пакете вооружений будут снайперские винтовки, дроны и ракеты для систем Patriot. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает DPA.

По его данным, ВСУ ожидают от ФРГ, Дании, Нидерландов и Норвегии в общей сложности 100 ракет для Patriot. 32 уже поставлены, 68 будут отправлены в ближайшие недели, добавил министр.

Он напомнил, что Берлин недавно объявил о новом пакете помощи Украине на €500 млн, и входящие в него вооружения следует экспортировать как можно быстрее. "Мы вскоре реализуем это", - добавил министр.