Азербайджан снижает нефтедобычу и не укладывается в квоту ОПЕК+

На 2024 год квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляет 551 тысячу баррелей в сутки. Таким образом, согласно S&P Global Commodity Insights, Азербайджан в мае отставал от квоты ОПЕК+ на 81 тысячу баррелей в сутки.

Добыча нефти в Азербайджане в мае 2024 года составила 470 тысяч баррелей в сутки. Об этом говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights со ссылкой на данные Platts.

Для сравнения, в мае прошлого года добыча нефти в Азербайджане составляла в среднем 612 тысяч баррелей в сутки. В сообщении Минэнерго говорилось, что из этого объема 500 тысяч тонн составила сырая нефть, остальное - конденсат. В мае прошлого года добыча нефти в Азербайджане отставала от квоты ОПЕК+ на 184 тысячи баррелей в сутки.

В мае 2022 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 571 тысячу баррелей. В этот период квота Азербайджана в рамках ОПЕК+ была установлена на уровне 688 тысяч баррелей.

Напомним, что 2 июня состоялась встреча министров энергетики стран ОПЕК+, на которой было принято решение сохранить ранее принятое сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в сутки до сентября. После сентября страны ОПЕК+ постепенно увеличат добычу. Это решение не вызвало особого напряжения на нефтяном рынке, и, хотя цена на нефть в течение нескольких дней несколько снизилась, в последние дни она снова выросла, превысив 80 долларов.

С момента присоединения к формату ОПЕК+ Азербайджан никогда целенаправленно не сокращал добычу по той причине, что в Баку происходит естественное снижение нефтяной добычи.