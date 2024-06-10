Президент Аргентины исполнит просьбу Зеленского

Президент Аргентины Хавьер Милей согласился поменять планы и поехать на конференцию по Украине в Швейцарии. Об этом сообщила газета Clarin.

По ее данным, президент Украины Владимир Зеленский попросил Милея присутствовать хотя бы на церемонии открытия конференции. Как пишет Clarin, в Швейцарию также поедет министр обороны Аргентины Луис Петри.

Правительство Аргентины пока подтвердило участие Милея только в саммите Группы семи (G7) в Италии. На прошлой неделе аргентинские СМИ сообщили, что глава государства решил сократить свою поездку в Европу и вернуться после встречи G7 в Аргентину.

В ноябре 2023 года Милей предложил Зеленскому провести в Аргентине конференцию, посвященную прекращению войны в Украине. В апреле аргентинский лидер заявил в интервью телеканалу CNN en Espa ol, что рассматривает возможность посетить Украину в июне в ходе своего визита в Европу, однако пока указаний на то, что это произойдет, нет.