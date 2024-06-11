Леонид Швец, автор haqqin.az 11 июня 2024, 23:00

Из свежей хроники: «В Оренбурге герой СВО - «вагнеровец», раннее судимый за убийство девушки, ударил соседа ножом в шею, затем зашел к матери друга и перерезал ей горло. Суд при вынесении приговора учел в качестве смягчающих обстоятельств участие в СВО и медаль «За отвагу». Среди эпизодов российско-украинской войны история о массовом использовании российских заключенных в боевых действиях войдет отдельной страницей. Это такое особое ноу-хау, как быстро набрать штурмовую пехоту, не заботясь о ее качестве и не заморачиваясь по поводу ее сбережения в боях. До сих пор неизвестно, кто был автором этой идеи, но совершенно понятно, что у ее истоков стоял Евгений Пригожин, который сам отсидел 13 лет за грабежи, а благословил Владимир Путин, поскольку лишь президент в России имеет право помилования осужденных.

Журналисты «Медиазоны» и Би-би-си получили доступ к данным ЧВК «Вагнер» о посмертных выплатах погибшим. По ним удалось установить достаточно точную картину как по численности завербованных и погибших, так и о прочих деталях широкомасштабной операции «Зэки за Путина». В списках имелась следующая информация: номер жетона, фамилия, имя и отчество погибшего, позывной, дата гибели и две суммы к выплате. Самым информативным материалом стали номера жетонов. У заключенных, в отличие от других «вагнеровцев», на них была выбита буква «К», что послужило причиной, почему зэков-вагнеровцев стали называть «кашниками». Дальше за буквой идет ряд цифр, первые из которых указывают номер колонии – не фсиновский, а по ходу вербовки, а дальше личный порядковый номер солдата. Анализ списков погибших позволил установить, что первая вербовка состоялась 1 июля 2022 года, а первый погибший появился 15 июля, две недели спустя. Представители Пригожина и он сам посещали колонии, начиная с самых западных, продвигаясь постепенно на восток.

Предпочитали брать самых жутких преступников, сосредоточившись на колониях строгого режима. Всего было охвачено 227 колоний строгого режима, 75 – общего и 28 – особого режима. В начале 2023 года дело дошло даже до колоний-поселений и лечебно-исправительных учреждений, где содержатся зэки с тяжелыми хроническими заболеваниями. Последний случай вербовки, судя по имеющимся данным, - 7 февраля 2023 года, после чего ЧВК «Вагнер» в качестве вербовщика заменило Министерство обороны, набирая в отряды «Шторм Z». Судя по номеру на последнем жетоне, всего среди заключенных «вагнеровцами» стали 48 366 человек. Сам Пригожин называл цифру в 50 тысяч, так что тут расхождений нет. Как известно, главной задачей для ЧВК «Вагнер» стало взятие небольшого украинского города Бахмут (Артемовск). В боях за него погибло 19,5 тысячи человек из пригожинских, 17,2 тысячи из которых — это заключенные, а 2,4 тысячи — «вольные» наемники.