Племянник Путина купил французскую яхту
Компания, связанная с Михаилом Шеломовым, — племянником президента России Владимира Путина, приобрела во Франции парусную яхту Immortal Dreamer («Бессмертный мечтатель»), пишет The Insider.
По данным издания, парусник приобрела компания ООО «Меркурий». Новая французская яхта стоила более 700 млн рублей. Место под стоянку «Меркурий» арендует у Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева, который строит самолеты для Минобороны.
Журналисты издания изучили список сотрудников фирмы и выяснили, что многие из них также трудоустроены в ООО «Акцепт», которым владеет Шеломов. Он является сыном двоюродной сестры Путина.
Импорт элитных яхт в Россию запрещен. Но в августе ее транзитом через Турцию пригнали в Россию. По данным издания, посредником выступила компания Burevestnik Group, которой владеет Андрей Бойко.
Яхта имеет четыре каюты для 18 пассажиров и была построена на французской верфи Construction Navale Bordeaux. Над моделью Lagoon Seventy 7 работал шеф-дизайнер и конструктор Патрик ле Кеман.