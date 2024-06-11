Племянник Путина купил французскую яхту

По данным издания, парусник приобрела компания ООО «Меркурий». Новая французская яхта стоила более 700 млн рублей. Место под стоянку «Меркурий» арендует у Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева, который строит самолеты для Минобороны.

Журналисты издания изучили список сотрудников фирмы и выяснили, что многие из них также трудоустроены в ООО «Акцепт», которым владеет Шеломов. Он является сыном двоюродной сестры Путина.

Импорт элитных яхт в Россию запрещен. Но в августе ее транзитом через Турцию пригнали в Россию. По данным издания, посредником выступила компания Burevestnik Group, которой владеет Андрей Бойко.

Яхта имеет четыре каюты для 18 пассажиров и была построена на французской верфи Construction Navale Bordeaux. Над моделью Lagoon Seventy 7 работал шеф-дизайнер и конструктор Патрик ле Кеман.