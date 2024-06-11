Байден завтра встретится с Зеленским

Белый дом официально анонсировал встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского 13 июня на полях саммита стран "Большой семерки" (G7) в Италии. Эту информацию озвучил советник Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Кирби также отметил, что на саммите объявят о новых шагах по вопросу замороженных суверенных активов РФ и их направлении в пользу Украины.

Напомним, недавно президент США Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции, где оба участвовали в официальной международной церемонии празднования 80-летия высадки войск союзников в Нормандии. Глава Белого дома объявил о новом пакете помощи Украине на 225 миллионов долларов.