ХАМАС отказался освобождать израильтян ОБНОВЛЕНО 01:45
Радикальное движение ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом США Джо Байденом, пишет Reuters со ссылкой на израильского чиновника.
Ранее сообщалось, что Израиль освободил 50 палестинцев, находившихся в заключении в тюрьмах страны.
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Руководство радикального палестинского движения ХАМАС подтверждает, что план Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа их устраивает. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Мне вчера позвонил заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук из Турции. И он мне сказал, что эта резолюция, этот проект американский, который основан на предложениях президента США Джо Байдена, им подходит, и они с ним согласны", - отметил замминистра.
Среди таких чувствительных для ХАМАС моментов Богданов отметил вопрос ухода Израиля из сектора Газа, полное прекращение огня, обмен заложников на палестинских заключенных.
Наряду с этим координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов подтвердил, что вашингтонская администрация получила и оценивает ответ движения ХАМАС на предложения о прекращении огня в секторе Газа.
"Безусловно, то, что у нас есть ответ, это полезно. Это не вызывает сомнений. Мы с нетерпением ждали ответа", - сказал он.
Напомним, что Совет Безопасности (СБ) ООН 10 июня принял проект резолюции США, призванный поддержать новое предложение о перемирии между Израилем и ХАМАС.
Детали упомянутой сделки раскрыл в конце мая президент США Джо Байден.