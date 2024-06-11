Ранее сообщалось , что Израиль освободил 50 палестинцев, находившихся в заключении в тюрьмах страны.

Радикальное движение ХАМАС отклонило предложение об освобождении заложников, представленное президентом США Джо Байденом, пишет Reuters со ссылкой на израильского чиновника.

Руководство радикального палестинского движения ХАМАС подтверждает, что план Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа их устраивает. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Мне вчера позвонил заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук из Турции. И он мне сказал, что эта резолюция, этот проект американский, который основан на предложениях президента США Джо Байдена, им подходит, и они с ним согласны", - отметил замминистра.

Среди таких чувствительных для ХАМАС моментов Богданов отметил вопрос ухода Израиля из сектора Газа, полное прекращение огня, обмен заложников на палестинских заключенных.

Наряду с этим координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов подтвердил, что вашингтонская администрация получила и оценивает ответ движения ХАМАС на предложения о прекращении огня в секторе Газа.

"Безусловно, то, что у нас есть ответ, это полезно. Это не вызывает сомнений. Мы с нетерпением ждали ответа", - сказал он.

Напомним, что Совет Безопасности (СБ) ООН 10 июня принял проект резолюции США, призванный поддержать новое предложение о перемирии между Израилем и ХАМАС.

Детали упомянутой сделки раскрыл в конце мая президент США Джо Байден.