Российский журналист подорвался на мине в прямом эфире ВИДЕО
Сотрудник телеканала "Россия 24" подорвался на мине в Белгородской области.
June 11, 2024
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Сотрудник телеканала "Россия 24" подорвался на мине в Белгородской области.
June 11, 2024
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