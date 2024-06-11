Тренер, обыгравший «Барселону» и «Баварию» в Лиге чемпионов, возглавит «Туран-Товуз»?

Курбан Бердыев прославился благодаря работе в российских клубах «Рубин» и «Ростов». Казанский «Рубин» под его руководством дважды подряд выигрывал чемпионат России, а в Лиге чемпионов одержал легендарную победу на «Камп Ноу» над «Барселоной» Хосепа Гвардиолы - 2:1. Кроме того, «Рубин» проходил в еврокубках мадридский «Атлетико», обыгрывал миланский «Интер» и лондонский «Челси».

Новым главным тренером азербайджанского футбольного клуба «Туран-Товуз» станет известный российско-туркменский специалист Курбан Бердыев. Об этом сообщает matc.az. По информации издания, переговоры руководства «Туран-Товуза» с 71-летним тренером завершились успешно.

С «Ростовом» Бердыев добился небывалого для клуба успеха, став серебряным призером чемпионата России и пробившись через квалификацию (были пройдены бельгийский «Андерлехт» и амстердамский «Аякс») в групповой раунд Лиги чемпионов. Там ростовчане обыграли «Баварию» (3:2) и опередили еще одну команду из Нидерландов - ПСВ.

Справедливости ради надо сказать, что после «Ростова» карьера Бердыева пошла на спад. Далее знаменитый специалист вновь работал в «Рубине», затем возглавил алматинский «Кайрат», тебризский «Трактор», «Сочи» и махачкалинское «Динамо».

«Туран-Товуз» в минувшем сезоне занял в Премьер-лиге 6-е место. По окончании чемпионата клуб расстался с главным тренером Айханом Аббасовым.