Украина наносит удары по России: жертвы среди мирного населения

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области погиб мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, украинские войска обстреливали город из РСЗО.

«В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал он в телеграме.

По данным Гладкова, ранения получили три человека. Повреждено шесть частных жилых домов и 11 многоквартирных.

«Выбиты окна, посечены фасады и кровли, в нескольких квартирах повреждены балконные плиты. Одно частное домовладение серьезно пострадало в результате прямого попадания. Также повреждены девять автомобилей и линии электропередачи», — добавил Гладков.