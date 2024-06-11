Миллиардеры ставят на Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп накануне ноябрьских выборов смог заручиться поддержкой крупных доноров, которые дистанцировались от него после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об этом пишет Bloomberg.

Трамп, как отмечается, вступил в президентскую гонку 2024 года "будучи изгоем на Уолл-стрит и среди состоятельных республиканских доноров", но ситуация изменилась, и отвернувшиеся от Трампа после событий января 2021 года финансисты вновь заняли его сторону. Среди них глава американской инвестиционной компании Blackstone миллиардер Стив Шварцман и "гостиничный магнат" Мириам Адельсон. Кроме того, 13 июня бывший лидер США планирует встретиться в Вашингтоне с руководителями некоторых крупных американских корпораций. Среди 100 участников встречи ожидаются главы банков JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America Джейми Даймон, Джейн Фрейзер и Брайан Мойнихан.

По мнению Bloomberg, одной из ключевых причин, по которым миллиардеры США готовы поддерживать Трампа, стал его подход к налогам. Республиканец пообещал снизить их для богатых американцев, а нынешний президент США Джо Байден, наоборот, выступает за их повышение для состоятельных граждан.