Еще 85 шушинцев возвращаются домой

В город Шуша выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах Азербайджана, 12 июня выехали из Гарадагского района Баку. На данном этапе в Шушу отправилась 21 семья (85 человек).

В Шуше с учетом выехавших сегодня лиц уже обеспечено постоянное проживание 126 семей (491 человек).