Массированный удар по Украине. Польша подняла военные самолеты

Согласно его заявлению, всего было использовано 30 средств воздушного нападения: четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555, запущенных с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС, одна баллистическая ракета «Искандер-М, одна аэробалистическая ракета Х-47М2 «Кинжал» и 24 дрона-камикадзе типа Shahed-131/136.

Россия в ночь на среду нанесла ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Воздушные силы ВСУ утверждают, что из 30 воздушных целей сбить удалось 29, в том числе «Кинжал», все четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 и все 24 беспилотника.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась около двух часов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

В то же время оперативное командование Вооруженных сил Польши предупреждало о полетах военной авиации на юго-востоке страны в связи с российскими атаками на Украину минувшей ночью.

«Сегодня ночью мы наблюдаем активность дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами типа Shahed по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины», — говорилось в сообщении.

Польские военные отметили, что последний раз подобная активность в западных регионах Украины была зафиксирована в ночь с 6 на 7 июня.