В США арестовали граждан России: подозревают в связях с террористами

Обвинения пока не предъявлены, подозреваемые официально задержаны за нарушение иммиграционного законодательства. Все они попали в США через южную границу, как минимум двое из них прибыли в страну весной 2023 года. ФБР следило за ними на протяжении месяцев.

Шесть граждан России родом из Таджикистана задержаны в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии, сообщили источники New York Post. Их подозревают в связях с «Исламским государством».

В ходе прослушки стало известно, что один из задержанных говорил о бомбах. По информации NYP, речь может идти о подготовке теракта, подобного теракту на Бостонском марафоне в 2013 году.

В совместном заявлении Министерства внутренней безопасности и ФБР говорится, что за последние несколько дней были задержаны «несколько неграждан» по требованию иммиграционных властей. Действия проводились «в тесной координации с подразделением ФБР по борьбе с терроризмом. Арестованные находятся под стражей в ожидании высылки.

В то же время источники NBC News сообщили о задержании восьми выходцев из Таджикистана, их гражданство не уточняется. Ни одному из восьми мужчин в настоящее время не предъявлено обвинение в терроризме. Все восемь арестованы по обвинению в иммиграции. Источники также сообщили, что та же информация, которая привела к слежке и арестам восьми мужчин, также привела к аресту узбекистанца в Балтиморе по подозрению в связях с ИГИЛ.