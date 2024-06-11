Байден дал добро: Украина получит еще один Patriot

Президент США Джо Байден принял решение после ряда встреч и дебатов об отправке в Украину уже второго американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников американской администрации и военных.

«Решение господина Байдена было принято на прошлой неделе после ряда встреч на высоком уровне и внутренних дебатов о том, как удовлетворить насущные потребности Украины в усилении противовоздушной обороны, не ставя под угрозу боеготовность США», - передает издание.

NYT со ссылкой на официальные лица отмечает, что вторая система Patriot прибудет из Польши, где она защищала ротацию американских войск, которые будут возвращаться в США.

По словам американских официальных лиц, система может быть развернута на линии фронта в Украине в течение следующих нескольких дней в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.

«Представители администрации надеются, что развертывание еще одной американской системы Patriot подтолкнет союзников сделать то же самое», - отмечает издание.