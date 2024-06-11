Саймон Хоккард ставит Баку в пример обновлено 10:52
Генеральный директор CANSO Саймон Хоккард во время выступления на церемонии открытия саммита подчеркнул важность глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата, отметив, что Азербайджан делает значительные усилия в этом направлении, включая развитие возобновляемой энергии и проекты по озеленению.
Через инновации, образование и реформы в политике Баку является примером трансформационного потенциала местных действий в борьбе с изменением климата на глобальном уровне, сказал он.
«Встречаясь в этом удивительном городе, мы напоминаем себе об острой необходимости глобальных действий и сотрудничества для смягчения последствий изменения климата», - отметил Саймон Хоккард.
Он также подчеркнул важность участия каждого человека и отрасли в сокращении выбросов углерода.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, выступая на церемонии открытия саммита, сказал, что, согласно прогнозу IATA Global Air Transport Outlook, спрос на воздушный транспорт удвоится к 2040 году и будет расти в среднем на 3,4% в год. По его словам, внезапное увеличение конфликтов и политической нестабильности в различных регионах создает нестабильность в безопасности и координации воздушного движения.
Кроме того, обязательство промышленности достичь нулевых выбросов к 2050 году добавляет еще один уровень ответственности, сказал он.
Учитывая значительное давление, создаваемое этими факторами, члены CANSO, которые контролируют 90% мирового воздушного движения, должны использовать свой коллективный опыт и совместные усилия, которые имеют основополагающее значение для будущего устойчивых и безопасных глобальных воздушных путешествий, подчеркнул министр.
Рашад Набиев в своем выступлении отметил, что благодаря своевременным мероприятиям, осуществленным AZANS, полеты из Европы в Азию безопасно осуществляются по альтернативным маршрутам, что позволяет сохранять надежный воздушный коридор при наличии геополитической напряженности в соседних регионах.
За счет предоставления авиационных услуг высокого уровня и расположения на пересечении основных воздушных маршрутов транзитные перевозки через воздушное пространство Азербайджана с 2021 года увеличились в 3,5 раза, составив около 18 тысяч транзитных рейсов в месяц.
Воздушное пространство, управляемое AZANS, используется 209 различными пользователями воздушного пространства, в том числе всеми ведущими авиакомпаниями мира, что свидетельствует об уверенности и доверии к авиационным возможностям Азербайджана, отметил министр.
«Еще одним важным моментом, заслуживающим внимания, является то, что восстановление суверенитета Азербайджана над своей землей и небом дало AZANS возможность всесторонне контролировать воздушное движение на территории страны», - сказал Рашад Набиев.
По его словам, освобождение оккупированных территорий не только повышает оперативную эффективность, но также улучшает стандарты безопасности авиации в границах Азербайджана и открывает новые возможности маршрутов, обеспечивая комфорт и безопасность для всех пользователей воздушного пространства.
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Сегодня в Баку стартовал Всемирный саммит по аэронавигации 2024 CANSO, организованный Управлением воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines. На этой неделе также состоится 28-е Ежегодное генеральное собрание организации.
Пресс-служба Azerbaijan Airlines сообщает, что с 11 по 13 июня мировые лидеры в сфере организации воздушного движения и члены CANSO (Международной организации гражданского аэронавигационного обслуживания) принимают участие в обсуждениях ключевых вопросов и принятии важных решений для будущего организации. Темой мероприятия этого года является экологическая устойчивость и, в особенности, борьба с изменением климата. Участники обсудят вопросы снижения углеродного следа авиации, внедрения инновационных технологий, улучшения процесса управления воздушным движением для достижения более экологичных полетов и другие темы.
На церемонии открытия саммита в Баку выступили генеральный директор CANSO Саймон Хоккард, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, министр экологии и природных ресурсов, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев и в формате видеообращения президент Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано.
«Собравшись в Азербайджане, мы осознаем необходимость срочных глобальных мер и сотрудничества для смягчения последствий изменения климата. Азербайджан предпринял значительные шаги в области охраны окружающей среды. Вынося эту важную дискуссию здесь, в Баку, мы признаем необходимость совместных усилий всей индустрии и стран для защиты экосистемы нашей планеты для будущих поколений», — сказал на церемонии открытия генеральный директор CANSO Саймон Хоккард.
Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев отметил: «Проведение Всемирного саммита по аэронавигации 2024 и 28-го Ежегодного общего собрания CANSO в Азербайджане подчеркивает растущее влияние и лидерство нашей страны в авиационном секторе. Это также отражает нашу приверженность инновациям, совершенству и активному участию в работе международных авиационных организаций. Хочу выразить благодарность руководству CANSO за оказанное нам доверие».
«Давайте использовать это мероприятие как платформу для обмена идеями, передовым опытом и установления новых партнерских отношений. Совместными усилиями мы сможем снизить глобальные выбросы газов и внести значительный вклад в достижение наших общих целей в борьбе с изменением климата», — сказал министр экологии и природных ресурсов, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев.
Об AZANS
Управление воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS), входящее в состав ЗАО Azerbaijan Airlines, является органом, ответственным за авиационное обслуживание полетов в воздушном пространстве Азербайджана. AZANS на высоком уровне отвечает требованиям всех международных авиационных организаций. На сегодняшний день «Азераэронавигация» ежемесячно обслуживает в среднем 18 тысяч транзитных рейсов в воздушном пространстве Азербайджана, что подтверждает его привлекательность для иностранных авиакомпаний.
О CANSO
CANSO — Международная организация гражданского аэронавигационного обслуживания — является глобальным голосом управления воздушным пространством и определяет его будущее. Члены CANSO обслуживают почти 90 процентов мирового воздушного движения и включают поставщиков услуг воздушной навигации, пользователей и операторов воздушного пространства, а также производителей и поставщиков авиационной техники. CANSO поднимает планку глобальной эффективности управления воздушным движением, объединяя усилия отрасли для обмена знаниями, опытом и инновациями.