10:52

Генеральный директор CANSO Саймон Хоккард во время выступления на церемонии открытия саммита подчеркнул важность глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата, отметив, что Азербайджан делает значительные усилия в этом направлении, включая развитие возобновляемой энергии и проекты по озеленению. Через инновации, образование и реформы в политике Баку является примером трансформационного потенциала местных действий в борьбе с изменением климата на глобальном уровне, сказал он. «Встречаясь в этом удивительном городе, мы напоминаем себе об острой необходимости глобальных действий и сотрудничества для смягчения последствий изменения климата», - отметил Саймон Хоккард. Он также подчеркнул важность участия каждого человека и отрасли в сокращении выбросов углерода.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, выступая на церемонии открытия саммита, сказал, что, согласно прогнозу IATA Global Air Transport Outlook, спрос на воздушный транспорт удвоится к 2040 году и будет расти в среднем на 3,4% в год. По его словам, внезапное увеличение конфликтов и политической нестабильности в различных регионах создает нестабильность в безопасности и координации воздушного движения. Кроме того, обязательство промышленности достичь нулевых выбросов к 2050 году добавляет еще один уровень ответственности, сказал он. Учитывая значительное давление, создаваемое этими факторами, члены CANSO, которые контролируют 90% мирового воздушного движения, должны использовать свой коллективный опыт и совместные усилия, которые имеют основополагающее значение для будущего устойчивых и безопасных глобальных воздушных путешествий, подчеркнул министр.

Рашад Набиев в своем выступлении отметил, что благодаря своевременным мероприятиям, осуществленным AZANS, полеты из Европы в Азию безопасно осуществляются по альтернативным маршрутам, что позволяет сохранять надежный воздушный коридор при наличии геополитической напряженности в соседних регионах. За счет предоставления авиационных услуг высокого уровня и расположения на пересечении основных воздушных маршрутов транзитные перевозки через воздушное пространство Азербайджана с 2021 года увеличились в 3,5 раза, составив около 18 тысяч транзитных рейсов в месяц. Воздушное пространство, управляемое AZANS, используется 209 различными пользователями воздушного пространства, в том числе всеми ведущими авиакомпаниями мира, что свидетельствует об уверенности и доверии к авиационным возможностям Азербайджана, отметил министр. «Еще одним важным моментом, заслуживающим внимания, является то, что восстановление суверенитета Азербайджана над своей землей и небом дало AZANS возможность всесторонне контролировать воздушное движение на территории страны», - сказал Рашад Набиев. По его словам, освобождение оккупированных территорий не только повышает оперативную эффективность, но также улучшает стандарты безопасности авиации в границах Азербайджана и открывает новые возможности маршрутов, обеспечивая комфорт и безопасность для всех пользователей воздушного пространства.

* * * 10:10 Сегодня в Баку стартовал Всемирный саммит по аэронавигации 2024 CANSO, организованный Управлением воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) ЗАО Azerbaijan Airlines. На этой неделе также состоится 28-е Ежегодное генеральное собрание организации. Пресс-служба Azerbaijan Airlines сообщает, что с 11 по 13 июня мировые лидеры в сфере организации воздушного движения и члены CANSO (Международной организации гражданского аэронавигационного обслуживания) принимают участие в обсуждениях ключевых вопросов и принятии важных решений для будущего организации. Темой мероприятия этого года является экологическая устойчивость и, в особенности, борьба с изменением климата. Участники обсудят вопросы снижения углеродного следа авиации, внедрения инновационных технологий, улучшения процесса управления воздушным движением для достижения более экологичных полетов и другие темы.