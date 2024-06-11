В работе саммита приняла участие азербайджанская делегация под руководством главы Исполнительной власти Баку Эльдара Азизова.

В Сингапуре состоялся 9-й Всемирный саммит городов, организованный правительством этой страны, в котором приняли участие мэры городов и руководители органов местного самоуправления из 87 стран. Мэры мировых столиц – от Бангкока до Глазго, от Шанхая до Роттердама собрались для обсуждения проблем устойчивости и пригодности для жизни городов.

В поле зрения участников международной встречи находились и такие вопросы, как переход на зеленую энергетику, повышение пригодности для жизни, устойчивое развитие мегаполисов и другие актуальные вопросы современной урбанистики.

Выступивший на форуме глава Исполнительной власти азербайджанской столицы Эльдар Азизов рассказал о реформаторской политике президента Ильхама Алиева, направленной на развитие Баку и совершенствование городской инфраструктуры.

Э.Азизов особо отметил качественные изменения, работы по благоустройству и озеленению, представил вниманию коллег процесс становления новой креативной столицы Азербайджана. Он рассказал о создании 400 парков, а также строительстве новых 10 мегапарков.