Саммит по Украине: число его участников сократилось

Число участников мирного саммита в Швейцарии сократилось с 93 до 78, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на дипломатический источник.

Эта информация стала известна на условиях анонимности от нескольких дипломатов стран ЕС, знакомых с ходом подготовки мероприятия.

Они не уточнили, какие именно страны или организации выбыли из списка участников. Один из дипломатов не исключил, что этот список может пополниться.

В то же время в Офисе президента Украины сообщали об участии 107 стран и организаций.