Ликвидирован командир «Хезболлы»

Командовавший подразделением «Ан-Наср» Талеб Сами Абдалла по прозвищу Абу-Талеб был ликвидирован в ночь на 12 июня в районе Тира (Цура). Об этом сообщают ливанские источники, подчеркивая, что речь идет о самом высокопоставленном представителе организации, которого удалось ликвидировать Израилю с начала войны.

Саудовский телеканал «Аль-Хадад» заявил, что при атаке были убиты еще три полевых командира. Все они находились в населенном пункте Кафр -Джоя на оперативном совещании.

По информации Sky News, три ракеты попали в дом, где проходило оперативное совещание. Телеканал называет имена трех убитых командиров: Мустафа Суфан, Хусейн Хамид (Саджид) и Мухаммад Сабра.

Агентство Reuters привело слова ливанского источника, который отметил, что это очень болезненный удар для «Хезболлы». Он также добавил, что Абу-Талеб занимал даже более весомую позицию в иерархии организации, чем ликвидированный в январе 2024 года Висам ат-Тавиль, командир Сил «Радуана».

Подразделение «Ан-Наср», которым командовал Абу-Талеб, по сути контролирует весь Южный Ливан - от границы с Израилем до реки Литани.

Помимо этого, удары наносились по прочим целям, в том числе в районе Итруна, где были разрушены два штабных здания и военное предприятие.