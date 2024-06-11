Адем Исмаил Бакуви, политолог и общественный деятель, специально для haqqin.az 10:59

Испокон веков кадровые проблемы, стоящие перед любым государством, всегда определяли лицо государственной системы и политического режима. Политико-психологический анализ ценностей современного общества зачастую возвращает нас к истине, озвученной отцом политической науки. Как не вспомнить Макиавелли? «Масса не способна учредить государственного порядка, потому что по различию мнений никак не может понять его хорошей стороны. Но, раз испытав хороший порядок на опыте, она не согласится с ним расстаться». И как бы горько это ни звучало для адептов доминанты массы над личностью, история утвердила макиавеллистскую истину.

Традиционность и преемственность кадровой политики любого государства играет ключевую роль в обеспечении высоких темпов и качества его развития. Весь период пребывания во главе государства Ильхама Алиева, постоянно создающего инновационные формы воплощения традиций азербайджанской государственности, иллюстрирует последовательный конструктивизм азербайджанского аналога в области поколенческой преемственности кадровой политики. Впечатляющие успехи в восстановлении территориальной целостности Азербайджана и деоккупации Карабаха, укрепление обороноспособности Азербайджана и его позиций на международной арене вкупе с впечатляющим экономическим, технологическим и транспортно-энергетическим развитием страны, содержат в себе мощный потенциал трансформации в еще более значительные успехи. И стержнем этой гигантской деятельности является успешная кадровая политика главы государства, пронизывающая все сферы жизнедеятельности Азербайджанской Республики. Ретроспективный взгляд в далекие 70-е годы прошлого столетия помогает понять, что позитивность нынешнего кадрового корпуса упирается в фундамент, заложенный полвека назад основателем Третьей Республики Гейдаром Алиевым. Дальновидная, стратегически просчитанная политика лидера Азербайджана, направленная на системное формирование и подготовку национальных кадров, дала замечательные результаты. Что подтверждает высокоэффективная деятельности кадров, осуществляющих управленческую деятельность в различных областях государственного, экономического, военного, культурного и научного развития Азербайджана.

Традиция подготовки квалифицированных кадров в лучших зарубежных учебных и научных центрах, отвечающая критериям и вызовам современности, находит на современном этапе эффективное продолжение в кадровой политике президента Ильхама Алиева. Безусловно, новая эпоха формулирует качественно новые критерии деятельности кадрового корпуса, в которых первостепенное значение имеют как сохранность принципов подбора и расстановки кадров, так и процесс модернизации системы управления. Проблема качественной реорганизации деятельности кадрового корпуса республики заключена в необходимости подготовки универсальных современных менеджеров, ориентирующихся в экстремальных ситуациях, способных принимать ответственные решения и самостоятельно привлекать инвестиции, а не ждать, пока это сделает государство. Про таких людей принято говорить Self made man (с англ. «человек, который сделал себя сам»). Это образ современного, самодостаточного человека, добившегося успеха самостоятельно, без стартового капитала и непотизма, благодаря исключительно таланту и трудолюбию. Появление социального профиля «универсальный менеджер» открывает страницу социальной философии XXI века, которая, с одной стороны, заключена в полном контроле над своей жизнью, желаниями и потребностями, с другой – в качественном и искреннем служении обществу.

Весьма показательно в этом плане исследование Гарвардского университета под названием «Глобальное исследование развития лидерства-2023: готовность ко всему». Его авторы, опросив 1 274 руководителей L&D- и HR-функций в крупнейших компаниях США и Евросоюза, сконструировали феномен современного управленца-менеджера с качествами, продуцированными его теоретической и практической подготовкой. Другими словами, гарвардские эксперты определили, каким должен быть менеджер современной формации и каковы составляющие его профессионального облика. Так вот, сегодня, благодаря реформам президента Ильхама Алиева, укрепляющих институциональные основы, все упомянутые выше инновационные мотивы внедряются в систему управления Азербайджана последовательно и глубоко. С легкой руки главы государства кадровый корпус пополнился представителями нового, военного поколения, прошедшего через горнило испытаний новейшей истории Азербайджанской Республики. Именно это поколение создает сегодня в нашем обществе атмосферу победоносности, уверенности и национального подъема.

И если относительно недавно национальные кадры, проходившие подготовку в лучших зарубежных учебных и научных центрах, предпочитали не возвращаться на Родину, то сегодня в Азербайджане им обеспечены все условия для полноценной занятости и профессионально-карьерного роста. Чему во многом способствовала полная смена акцентов в госуправлении со ставкой на абсолютную прозрачность и социальные инновации, а также элементы экономических перемен, формирование в стране более прозрачного и защищенного рынка труда, укрепление финансово-материальных основ, успешную борьбу против клановости, непотизма, неофициальных преференций по принципу региональной и «классово-чиновничьей» принадлежности, принятие активных правовых, профилактических и санкционных мер, направленных на искоренение коррупции, преступной корпоративности и нарушений других норм законодательно-правового пространства Азербайджана. С 2018 года в Государственном Агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям (ASAN xidmət) при президенте Азербайджана действует Центр развития электронного правительства, ключевым преимуществом которого стали заметно расширившиеся возможности гражданского контроля над деятельностью государственных органов. Что, в свою очередь, способствует предотвращению бюрократических проволочек в деятельности коммерческих и общественных организаций и обеспечивает большую антикоррупционную прозрачность. Как известно, Азербайджан уже несколько лет кряду занимает лидирующие позиции на постсоветском пространстве по «Индексу развития электронного правительства» и «Индексу электронного участия» (E-Participation).

Президент Ильхам Алиев не раз подчеркивал, что «…подлинная суть стабильности заключается в том, чтобы народ поддерживал государственную политику, был доволен положением и гордился развитием. Мы создали именно такую стабильность, и в основе господствующей в Азербайджане стабильности лежат эти факторы — единство между народом и властью, наша политика и достигнутые успехи». Характерно, что тезис главы государства подтверждается реальными фактами социально-экономического и культурного развития страны. Одно лишь создание в Азербайджане свободных экономических зон со своими промышленными парками, промзонами и агропарками с особым экономическим статусом убедительно демонстрирует прогресс, достигнутый в области реализации экономических интересов народа. При этом инфраструктура парков, в том числе строительство производственных зданий, офисов, прокладка линий электропередачи, подводка газа, воды и связи, создается непосредственно государством. А резиденты промышленных парков освобождаются от налогов на имущество и землю, налога на прибыль, а также от НДС и таможенных пошлин на ввозимую технику и технологическое оборудование сроком на 10 лет. Иными словами, промышленные парки обеспечиваются всей необходимой инфраструктурой за счет государственных средств.

Важно отметить, что на протяжении всех двадцати лет руководства страной президент Ильхам Алиев, грамотно сочетая деятельность кадров различных управленческих поколений, создал эффективный сплав опыта старшего поколения управленцев с энергией и новым мышлением молодых кадров. Здесь следует отметить, что предпосылки этому создавались в течение длительного времени и систематически подкреплялись социальными и образовательными программами молодежной политики. По инициативе президента была реализована «Государственная программа по обучению азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 годах», в рамках которой тысячи наших студентов получили за счет государства возможность получить высшее образование в лучших мировых вузах. Благодаря проведенным реформам были усовершенствованы процессы вовлечения молодежи в сферу государственной службы и создания более благоприятных, либеральных возможностей для приложения сил и компетенций молодых кадров. В соответствии с Распоряжением президента Ильхама Алиева был учрежден ежегодный конкурс Yüksəliş («Восхождение»). Его целью было выявление и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем интеллекта и управленческих качеств, на базе которых в стране был создан банк кадровых резервов. Отмечу, что в рамках программы Yüksəliş были проведены уже четыре конкурса, по итогам которых оценивались такие навыки перспективных кадров, как стратегическое мышление, нацеленность на результат, работа в команде, коммуникабельность…