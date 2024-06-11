Чипы производства США не для России

США запретят поставки в Россию полупроводниковых чипов через третьи страны, если они были произведены при помощи американских технологий или оборудования, сообщает Bloomberg.

Большинство продавцов микроэлектроники и чипов, продолжающих работать с Россией, базируются в Китае, отмечает издание. По данным агентства, только в прошлом году Россия импортировала передовых чипов на сумму более $1 млрд. Москва могла использовать их для ракет и другого критически важного вооружения на поле боя.

Вашингтон планирует внести в черный список восемь базирующихся в Гонконге компаний, которые подозреваются в поставках чипов в Россию.

Помимо этого, США расширят категории запрещенных товаров и санкции, уже наложенные на используемое в России корпоративное программное обеспечение. На практике это приведет к тому, что оно «перестанет обновляться», говорят источники Bloomberg.

После вторжения российской армии в Украину США ввели против России санкции, которые в том числе запретили экспорт в страну товаров двойного назначения — микроэлектроники и полупроводников. При этом Китай не присоединился к ограничениям и нарастил товарооборот с Россией до рекордных значений.