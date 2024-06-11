Пашинян выступит в парламенте, а Баграт собирает сторонников

В Национальном собрании Армении в среду, 12 июня, состоится правительственный час, на котором будет присутствовать премьер-министр Никол Пашинян.

Армянские СМИ сообщают, что до начала заседания в зале парламента были проведены строгие меры безопасности, собрали со столов бутылки с водой.

Сотрудники службы безопасности премьер-министра проверяют стулья, журналистам не разрешают сидеть в отведенном им месте до начала заседания.

Кроме того, сообщается, что Баграт Галстанян заявил, что сегодня у них есть важные дела, и попросил граждан быть на проспекте Баграмяна в 15:00 – напротив здания парламента.