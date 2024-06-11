Дело бывшего гендиректора Наркоцентра направили в суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу, начатому в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре по факту незаконных действий бывшего генерального директора Государственного юридического лица «Республиканский наркологический центр» Министерства здравоохранения Эльшана Мустафаева и замдиректора этого учреждения Замина Сабир оглу Алиева. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Эльшан Мустафаев, назначенный на эту должность в апреле 2023 года, и его заместитель Замин Алиев брали взятки у лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, чтобы размещать их в соответствующих отделениях Центра. Незаконные действия этих лиц были выявлены оперативно-техническими мероприятиями, они были задержаны с поличным, в результате проведенных обысков изъяты важные документы и другие вещественные доказательства по делу.

На основании собранных предварительных доказательств Эльшан Мустафаев и Замин Алиев были задержаны в качестве подозреваемых, им предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 и 311.3.2 (повторное получение взятки группой лиц, ранее вступивших в сговор) УК Азербайджана, в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.