Врач отметила, что cолнечный удар представляет собой серьезное заболевание, возникающее при повышении температуры тела (40 градусов и выше) в результате чрезмерного теплового воздействия извне. Оно характеризуется нарушением способности организма регулировать температуру и требует срочного медицинского вмешательства: «В это время происходит покраснение кожного покрова, который может быть сухим и горячим на ощупь. Также значительно уменьшается или вовсе прекращается потоотделение. Могут возникнуть такие жалобы, как сильная головная боль и головокружение, учащенное и глубокое дыхание, учащенное сердцебиение, мышечные боли и судороги, нервозность, спутанность сознания, иногда обмороки, рвота, тошнота. При возникновении подобных симптомов необходимо незамедлительно принимать меры. Так, для обеспечения баланса электролитов и жидкости в организме следует пить много воды, и перейти в более прохладное, затененное место».

В летние месяцы растет число обращений в медучреждения в связи с солнечными и тепловыми ударами. Гюнель Садыглы, врач-терапевт Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения, в прямом эфире на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram ответила на беспокоящие граждан вопросы по этой актуальной в летнее время проблеме.

Г.Садыглы отметила, что следует постараться снизить температуру тела: «Это включает в себя обтирание тела мокрым полотенцем или прикладывание пакета со льдом с последующим принятием холодного душа. Также следует снять лишнюю одежду. Одежда должна быть легкой, свободной, из хлопчатобумажных тканей для постоянного испарения пота. Если развиваются серьезные симптомы, то следует немедленно обратиться к врачу».

Терапевт подчеркнула, что, поскольку солнечный удар – это серьезное состояние, то человек, почувствовавший симптомы, или окружающие его люди должны немедленно принять меры, так как промедление может обернуться серьезной угрозой для здоровья: «В жаркую погоду людям с некоторыми хроническими заболеваниями следует быть осторожными, поскольку это может серьезно повлиять на их состояние. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, атеросклероз, более чувствительны к теплу, и температура тела не может эффективно регулироваться ввиду проблем с кровообращением».

По ее словам, люди с такими заболеваниями дыхательной системы, как астма, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхит, и заболеваниями центральной нервной системы (эпилепсия и болезнь Паркинсона), также принимают различные лекарственные препараты, которые могут снизить способность организма регулировать тепло и пот, и, как результат, повышает риск возникновения солнечного удара: «Метаболические заболевания, такие как диабет, гипогликемия, заболевания щитовидной железы (гипо- и гипертиреоз), нефрологические заболевания (почечная недостаточность и мочекаменная болезнь) могут повлиять на поддержание водного баланса в организме, что увеличивает риск возникновения дегидратации (обезвоживание организма). В связи с этим им следует быть внимательными и учитывать погодные условия. Кроме того, хронические заболевания вообще могут снизить устойчивость организма к стрессам и внешним воздействиям. При жаркой погоде здоровье человека подвергается большому риску. Помимо этого, пожилые люди и беременные женщины более чувствительны к жаре и влажности воздуха».

Врач-терапевт также отметила, что, поскольку у младенцев и детей младшего возраста еще не развита способность регулировать температуру своего тела при изменении температуры внешней среды, то родителям следует быть осторожными: «Рекомендуется ходить на пляж в относительно прохладное время суток».

По ее словам, высокая температура окружающей среды может вызвать повреждение клеток и тканей организма: «Длительное нахождение в условиях повышенных температур, особенно при высокой влажности воздуха, например, у моря, помимо недостаточного приема жидкости в жаркую погоду также вызывает дегидратацию (обезвоживание организма - негативный процесс в организме, при котором содержание жидкости в нем опускается ниже физиологической нормы)».

Г.Садыглы отметила, что все это может усугубить симптомы солнечного удара: «Идеальное время для посещения пляжа — раннее утро (с 6:00 до 10:00) и после 17:00 вечера. В эти часы солнечная активность не так велика и риск «заработать» солнечный удар снижается. Кроме того, принятие таких мер, как использование солнцезащитного крема (SPF с отметкой минимум 30), ношение головного убора и солнцезащитных очков, обильное питье, ходьба или отдых в затененных местах, а также ношение легкой, дышащей одежды, помогают защититься от солнечных ударов и вредного воздействия солнечных лучей».