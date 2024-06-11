МВД Армении обратился к протестующим добавлено видео; обновлено 19:25
Министерство внутренних дел призвало организаторов и участников акции у парламента Армении воздержаться от противоправных действий, не провоцировать столкновения.
"Некоторые участники в ходе сегодняшней акции на перекрестке пр. Баграмяна и ул. Демирчяна бросали бутылки в сторону полицейских, а при попытке прорвать кордон взяли полицейские щиты и дубинки", - говорится в сообщении МВД Армении, которое приводят СМИ.
Стражи порядка предупредили, что любое противоправное действие будет удостоено адекватной уголовно-правовой оценки.
*** 18:15
Продолжаются стычки между полицией и протестующими на митинге у парламента Армении, сообщают российские СМИ.
Протестующие пытаются прорвать оцепление у парламента, силовики - их оттеснить.
June 12, 2024
*** 17:56
После заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна протестующие в Ереване стали прибегать к насилию.
Сразу после того, как премьер-министр заявил о том, что выход из ОДКБ не исключен, лидер протестующих Баграт Галстанян стал настраивать своих сторонников к физической расправе над полицией.
Сообщается, что протестующие начали забрасывать полицейских бутылками.
June 12, 2024
Сообщается о задержании 42 человек на данный момент. По словам представителя ведомства, они задержаны «за отказ выполнять требования сотрудников полиции».
— Newsfeed (@Newsfeed883920) June 12, 2024
*** 12:38
Служба национальной безопасности Армении призывает сторонников движения «Во имя Родины» соблюдать законность и не посягать на правовую систему. Об этом говорится в сообщении СНБ, пишут армянские СМИ.
«Учитывая миссию Службы национальной безопасности по защите конституционного строя от любых посягательств, мы подтверждаем, что любое неправомерное поведение будет нейтрализовано с использованием всего набора инструментов, установленных законом», - говорится в сообщении.
Ранее Совет Национального собрания Армении отклонил ходатайство оппозиции о внеочередном заседании с целью обсудить отставку правительства.