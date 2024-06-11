"Некоторые участники в ходе сегодняшней акции на перекрестке пр. Баграмяна и ул. Демирчяна бросали бутылки в сторону полицейских, а при попытке прорвать кордон взяли полицейские щиты и дубинки", - говорится в сообщении МВД Армении, которое приводят СМИ.

Министерство внутренних дел призвало организаторов и участников акции у парламента Армении воздержаться от противоправных действий, не провоцировать столкновения.

*** 18:15 Продолжаются стычки между полицией и протестующими на митинге у парламента Армении, сообщают российские СМИ.

*** 17:56

После заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна протестующие в Ереване стали прибегать к насилию.

Сразу после того, как премьер-министр заявил о том, что выход из ОДКБ не исключен, лидер протестующих Баграт Галстанян стал настраивать своих сторонников к физической расправе над полицией.

Сообщается, что протестующие начали забрасывать полицейских бутылками.

Сообщается о задержании 42 человек на данный момент. По словам представителя ведомства, они задержаны «за отказ выполнять требования сотрудников полиции».

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