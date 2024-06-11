Крупный энергоконцерн расторг контракты с «Газпромом»

Германская энергетическая компания Uniper расторгла долгосрочные контракты с «Газпром экспортом» на поставку газа из России, сообщили немецкие СМИ, ссылаясь на энергоконцерн.

Решение стало возможным после того, как 7 июня Стокгольмский арбитражный суд признал за Uniper право расторгнуть контракты и присудил ей сумму в размере более 13 миллиардов евро в качестве компенсации за объемы газа, не поставленные «Газпром экспортом». Арбитраж вынес решение в соответствии со швейцарским законодательством. Его решение юридически обязательное и окончательное.

«Сегодня компания Uniper приняла решение о расторжении долгосрочных контрактов на поставку газа из России и тем самым юридически завершила долгосрочные отношения с российской государственной компанией «Газпром экспорт», — говорится в сообщении компании.