Москва опровергает...

В МИД России, комментируя сообщения грузинских СМИ о работе Москвы и Тбилиси по восстановлению дипотношений, назвали их «уткой». Заявление ведомства приводят российские СМИ.

«Не видим смысла комментировать разного рода «утки», тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами», — заявили в МИД России.

Ранее грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи» сообщил, что правительства двух стран якобы ведут активную работу по восстановлению дипотношений и открытию грузинского посольства в Москве. Отмечается, что Тбилиси уже проводит отбор сотрудников для работы в диппредставительстве.