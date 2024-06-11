Баку и Дубай обсуждают пути расширения сотрудничества

Как сообщили в отделе по связям с общественностью министерства, отметив, что отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами находятся на высоком уровне, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул важность расширения связей в социальной сфере.

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с находящейся с визитом в Азербайджане генеральным директором Управления общественного развития Дубая Хессой бинт Эссой Бухумайд.

Он проинформировал гостью о социальных реформах, проведенных в Азербайджане за последние годы, достигнутых успехах, концепции DOST, инновационных решениях, применяемых в системе социального обеспечения. Министр сообщил о создании механизмов проактивного определения социальных выплат, в том числе пособий, подчеркнул важность активизации двусторонних отношений, обмена знаниями и опытом.

В свою очередь, Хесса бинт Эсса Бухумайд, выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, высказала заинтересованность в развитии сотрудничества между возглавляемым ею учреждением и Министерством труда и социальной защиты населения.

На встрече были также обсуждены возможности расширения двусторонних связей.