Группа компаний СТП приступила к производству генератора нового типа фото
Первым и единственным производителем данного генератора в Азербайджане является компания STP Global Cable, входящая в группу.
Изделие, выпускаемое номинальной мощностью 350 и 650 кВА, оснащено автоматическими жалюзи и современной системой звукоизоляции, что положительно влияет на качество вентиляции, в отличие от обычного генератора.
Вес нового генератора, изготовленного на заводе электрического оборудования компании, составляет 4020 кг, а длина – 4250 мм. Следует отметить, что сырье, используемое при производстве продукта, импортируется из Европы.
Для информации напомним, что компания STP Global Cable является крупнейшим предприятием группы компаний СТП. Предприятие имеет три завода.
Кабельный завод: производит кабели, медные и алюминиевые стержни 300 категорий и 28 000 сортов, а также силовые кабели для электропогружных насосов для нефтяных скважин. Это один из немногих производителей в мире и единственный в регионе производитель оптического кабеля, выпускающий кабель напряжением 500 кВ с сечением токоведущей жилы до 3000 мм². Кроме того, он производит кабели различного назначения.
Завод электрооборудования: единственное предприятие в стране, которое производит платежные терминалы, информационные киоски и киоски очереди современного типа, устанавливаемые внутри и снаружи. Также компания производит дизель-генераторы, кабельные каналы, розетки низкого и среднего напряжения.
Завод горячего цинкования: предоставляются услуги цинкования различных видов металлов. На этом заводе можно оцинковать металлические опоры длиной до 18 метров.
Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых группой компаний СТП, вы можете получить, позвонив в Информационный центр *0990, посетив официальный сайт компании (www.stp.az) или пройдя на ее страницы в социальных сетях.