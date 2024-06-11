Первым и единственным производителем данного генератора в Азербайджане является компания STP Global Cable, входящая в группу.

Изделие, выпускаемое номинальной мощностью 350 и 650 кВА, оснащено автоматическими жалюзи и современной системой звукоизоляции, что положительно влияет на качество вентиляции, в отличие от обычного генератора.

Вес нового генератора, изготовленного на заводе электрического оборудования компании, составляет 4020 кг, а длина – 4250 мм. Следует отметить, что сырье, используемое при производстве продукта, импортируется из Европы.

Для информации напомним, что компания STP Global Cable является крупнейшим предприятием группы компаний СТП. Предприятие имеет три завода.