Зависли миллиарды для Украины

Американские и европейские чиновники не могут согласовать условия предоставления Украине средств от замороженных активов РФ, сообщает Politico.

По данным издания, между правительствами США и европейских стран возникло серьезное разногласие относительно плана предоставления кредита Украине на 50 миллиардов долларов.

Это привело к тому, что переговоры не состоятся после саммита G7 на этой неделе и вплотную приближаются к выборам в США, пишет Politico.

Издание отмечает, что шесть высокопоставленных дипломатов и чиновников заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц скажут президенту Джо Байдену, что они отвергают американское предложение, чтобы Европа выступила гарантом кредита.