Турция перед выбором

Турция вряд ли вернется в программу создания истребителя нового поколения F-35, но она сможет приобрести эти самолеты при решении проблемы с зенитно-ракетными системами С-400, которые были куплены у России. Об этом в эфире телеканала CNN Türk сказал посол США в Турции Джефф Флейк.

"Мы приветствуем все шаги, направленные на решение проблемы С-400, которая не позволяет Турции участвовать в программе F-35. Если в этом вопросе будет достигнут прогресс, мы будем рады вновь начать переговоры с Турцией. Возвращение к совместному производству представляется сложным, я оставляю решение по этому вопросу за партнерами по проекту. В то же время самолет можно будет приобрести", - сказал дипломат.

Турция была исключена из программы разработки F-35 в 2019 году после того, как приобрела у России С-400. Республика производила часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы для этих истребителей. В США заявляли, что возвращение Турции в число участников программы возможно только при условии отказа от С-400.