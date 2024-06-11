13:40

ОАО «Азеришыг» занимается модернизацией и реконструкцией сети электроснабжения не только в регионах, включая освобожденные территории, но и в Баку и его окрестностях. В пригородах Баку ежегодно увеличивается количество новых домов, хозяйственных объектов и других сооружений, что ведет к росту числа абонентов и потребляемой мощности. Кроме того, в самом городе в связи с возведением новых многоэтажных жилых домов возникает необходимость расширения возможностей существующей сети и создания дополнительных мощностей.

Пресс-служба ОАО сообщает, что в связи с этой необходимостью в Бинагадинском, Низаминском, Хатаинском районах, в зоне электросети Маштаги, а также в Апшероне создаются новые мощности. В указанных районах в общей сложности устанавливаются 46 новых трансформаторных подстанций (ТП). В Сабунчинском и Гарадагском районах, а также в поселке Зиря заменяются старые опоры на 0,4 кВ и 6 кВ. Также обновляется воздушная линия на 6 кВ, прокладываются современные кабельные линии с самонесущими изолированными проводами (СИП) на 0,4 кВ. Продолжается строительство еще 37 трансформаторных подстанций.

В результате реконструкционных работ в поселке Ени Рамана Сабунчинского района также производится установка новых опор на 0,4 кВ и 6 кВ. Кроме того, ведутся подготовительные работы для создания нового мощностного центра. В Сураханы устанавливаются новые опоры на 0,4 кВ и 6 кВ, прокладываются кабельные линии СИП на 0,4 кВ. В районе также устанавливаются дополнительно 9 трансформаторных подстанций.