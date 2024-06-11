ТуранБанк отмечает свое 32-летие

ТуранБанк, начавший свою деятельность в 1992 году, всегда отличался стабильностью в банковском секторе Азербайджана, завоевал доверие и симпатию клиентов, сохранил имидж надежного партнера в бизнесе, за эти годы добился обширного развития и стал одним из крупнейших финансовых институтов страны.

За эти годы банк достиг больших успехов, внес свой вклад в развитие частного сектора в стране путем поддержки малых и средних предпринимателей, а также, максимально используя возможности, создаваемые цифровым банкингом, предоставил клиентам более удобный, оперативный и безопасный доступ к банковским услугам.

ТуранБанк, который руководствуется в своей деятельности критериями профессионализма, надежности и высокой корпоративной культуры, на протяжении многих лет сохраняет финансовую устойчивость и укрепляет свои позиции в сфере финансирования субъектов предпринимательства. Кроме того, банку удалось расширить свою клиентскую базу, предоставляя финансовые услуги и продукты более чем 150 тысячам физических и юридических лиц и субъектам бизнеса в 22 точках продаж, где работают около 800 сотрудников.

За время своей работы банк в целях повышения уровня обслуживания внес важные изменения, стараясь использовать возможности цифровизации. В настоящее время ТуранБанк предлагает цифровые продукты, отвечающие потребностям всех времен, предоставляя удобное и дистанционное банковское обслуживание своих клиентов с обновленной системой интернет-банкинга и еще более усовершенствованным мобильным приложением с рядом функциональных возможностей.

За 32 года ТуранБанк всегда поддерживал реальный сектор, способствовал развитию экономики страны, расширяя доступ к финансам для бизнеса. На протяжении последних лет банк оказывал значительную поддержку предприятиям по развитию ненефтяного сектора в рамках совместного сотрудничества вместе с местными учереждениями - Фондом развития предпринимательства, Агентством аграрного кредита и развития, Фондом ипотечного и кредитного гарантирования (IKZF), а также международными финансовыми институтами - Международной финансовой корпорацией (IFC), Азиатским банком развития (AIB), Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), Черноморским банком торговли и развития (BSTDB), ECO Банком торговли и развития (ECO TDB), Микрофинансовым фондом EMF, Исламской корпорацией развития частного сектора (ICD), Инвестиционным фондом Incofin.

TуранБанк, придерживась уже 32 года принципа социальной ответственности, оказывает помощь малообеспеченным семьям с особыми потребностями в социальной защите, безработным по программе самозанятости, семьям ветеранов и шехидов, написавших настоящую героическую эпопею в деле защиты территориальной целостности нашей страны и освобождении наших земель от вражеской оккупации. Банк делал пожертвования в Фонд YASAT, Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики и Фонд возрождения Карабаха. Неслучайно банк четвертый год подряд получает награду Ассоциации банков Азербайджана за проект «Корпоративная социальная ответственность». ТуранБанк и впредь будет поддерживать наших ветеранов и семьи шехидов, потерявших здоровье в связи с защитой территориальной целостности нашей страны.

В ТуранБанк уверены, что продолжат добиваться успехов в будущем и превзойдут ожидания клиентов и партнеров в отношении качества в каждом реализуемом проекте.