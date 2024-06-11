Фархад Мамедов, автор haqqin.az 13:48

На Южном Кавказе поднялась грозная геополитическая буря. Вашингтон и Москва сцепились в ожесточенной геополитической схватке за этот небольшой, но стратегически значимый регион. Судя по последним событиям, похоже, Россия решила отложить свои планы по свержению прозападного правительства Никола Пашиняна в Армении и сосредоточилась на Грузии. США же угрожают Тбилиси санкциями и пытаются еще больше укрепить свои позиции в Армении. В заявлении Госдепартамента по итогам состоявшегося в Ереване двухдневного стратегического диалога США-Армения говорится, что стороны решили поднять отношения на уровень стратегического партнерства. Это означает, что Вашингтон будет углублять сотрудничество с Ереваном в широком спектре областей, включая военную сферу и сферу безопасности. Иными словами, формирование «разделительных линий» в нынешней геополитической конфигурации в регионе кажется неизбежным, по крайней мере сейчас, поскольку потенциал пророссийских сил по захвату власти в Армении практически исчерпан.

В совместном заявлении, опубликованном по итогам стратегического диалога США-Армения, говорится, что стороны отметили важную роль поддержки США инициатив трансформации оборонного сектора и развития правоохранительной системы Армении. «США планируют и дальше поддерживать консультационные программы, контакты между армиями в рамках программы международного военного образования и обучения (IMET), профессионалов с возможностями военного образования и долгосрочной программы государственного партнерства с Национальной гвардией Канзаса», — отмечается в заявлении. В заявлении также подчеркивается, что участвующие в стратегическом диалоге делегации подчеркнули важность опыта, полученного в ходе военных учений Eagle Partner-2023, проводимых совместно с США в 2023 году в Армении.

«Представители Министерства обороны Республики Армения и Минобороны США высоко оценили начало первых ежегодных штабных переговоров между европейским командованием США и американским Генштабом», — отмечается в заявлении. Госдеп заявляет, что в мае 2024 года начались официальные двусторонние американо-армянские консультации для упорядочения планирования целей оборонного сотрудничества. Однако фактически военные консультации между США и Арменией активизировались после 44-дневной карабахской войны. За последние два-три года высокопоставленные представители Пентагона неоднократно посещали Ереван. А руководители военных и силовых структур Армении зачастили в Вашингтон. Правда, в публичном пространстве до сих пор не были обнародованы доказательства, свидетельствующие о прямой военной помощи США Армении, но согласно официальной информации, сотрудничество охватывает такие сферы, как обеспечение подготовки военнослужащих армянской армии по стандартам НАТО, модернизация военной инфраструктуры, обучение офицерского состава. После поражения во Второй Карабахской войне Армения решила реформировать свою армию по образцу НАТО, отказавшись от российских стандартов. Этой цели служит установление тесных контактов с лидерами альянса, в том числе с США.

Обратим свое внимание на сухой официоз. Официальные сообщения говорят сами за себя! Буквально на днях, 11 июня, в ходе стратегического диалога США-Армения в Ереване заместитель начальника штаба ВС Армении Артур Ероян присутствовал на заседании Военного комитета НАТО. На встрече, в которой приняли участие руководители штабов стран-членов альянса, обсуждались текущие международные и региональные проблемы, а также вопросы сотрудничества со странами-партнерами. Генерал Ероян подчеркнул важность сотрудничества с НАТО в преобразовании оборонного сектора Армении и подтвердил готовность продолжать участие в миротворческих миссиях под руководством альянса. В тот же день начальник Генерального штаба ВС Армении генерал Эдвард Асрян принял участие в состоявшейся в Германии конференции командующих сухопутными войсками европейских стран. В рамках конференции он провел двустороннюю встречу с командующим сухопутными войсками Франции генералом Пьером Шилле.

«Были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего развития сотрудничества, в частности, в сфере обмена опытом и подготовки личного состава. Достигнуты договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества», — сообщает Минобороны Армении. Расширение военного сотрудничества Армении с США в двустороннем формате, укрепление контактов с НАТО происходит на фоне «заморозки» ее деятельности в ОДКБ. Последней недавно пришлось изменить свой бюджет из-за отказа Армении от выплат членских взносов. По словам российского политолога и военного эксперта Евгения Михайлова, Армения «взяла курс на дискредитацию как самой организации ОДКБ, так и ее членов». «К тому же ее теперь активно финансируют западные партнеры. Французы и американцы вооружают и тренируют армянских солдат по стандартам армий НАТО. И, в принципе, неудивительно, что Армения в этих обстоятельствах фактически саботирует участие в ОДКБ», — заметил эксперт. При этом он подчеркнул, что «без участия Армении ОДКБ вообще не страдает».

- Единственное, геополитически может понести определенные потери, ведь когда Армения отказывается участвовать, она не предоставляет определенную часть информации, необходимую для деятельности и выполнения задач организации, — уточнил Михайлов. По мнению политолога, Россия задумывается над тем, «что делать с Арменией», и уже предприняла первые ответные шаги. Следует отметить, что в Москве сближение Армении с Западом, в том числе установление тесного сотрудничества в военной сфере, расценивают как «попытки Запада вытеснить Россию из региона Южного Кавказа», допуская значимую оговорку о тщетности подобных усилий. Логическое умозаключение российского истеблишмента наглядно проявляется в Грузии, где разгорелось наиболее ожесточенное геополитическое противостояние. Западу так и не удалось «выдавить» Россию из страны, которая еще несколько лет назад считалась главным американским форпостом в регионе. Вашингтону осталось прибегнуть к кнуту, угрожая политическому руководству Грузии санкциями и разрывом отношений. Однако угрозы не остановили правительство Иванишвили – вслед за принятым «русским законом» Тбилиси рассматривает, судя по распространенной в СМИ информации, возможность восстановления дипломатических отношений с Россией, с которой формально с августа 2008 года находится в состоянии войны. По сообщениям, грузинское правительство «активно работает с коллегами из Москвы» над реализацией проекта восстановления дипломатических отношений.