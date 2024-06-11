Орбан и Столтенберг договорились: Венгрия не будет мешать

Будапешт выступает против миссии НАТО в Украине, но не может ее предотвратить, поскольку большинство членов альянса ее поддерживает. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции после переговоров в Будапеште с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, передают зарубежные СМИ.

Глава венгерского правительства сообщил, что довел до сведения своего собеседника намерение Венгрии не участвовать в военных операциях НАТО за пределами территории альянса, в первую очередь в Украине.

«Однако, сформулировав свою позицию, Венгрия была вынуждена признать, что у нее нет возможности и сил изменить ситуацию», - сказал Орбан.

Премьер Венгрии пояснил, что большинство стран НАТО занимают противоположную позицию, они «настаивают на других решениях».

«Хорошо известно, что позиция Венгрии отличается от позиции Европейского союза и большинства государств - членов НАТО. Венгрия признает, что количество мнений, отличающихся от ее мнения, значительно, но мы каждый раз могли выражать свою точку зрения. Поэтому мы благодарны генеральному секретарю за то, что мы изложили свою позицию во всех кругах НАТО и смогли представить наш анализ ситуации», - отметил премьер.

Орбан сообщил, что будет отстаивать позицию Венгрии и на саммите НАТО в июле в Вашингтоне. В то же время он выразил уверенность в том, что там будут найдены правильные решения, которые устроят всех союзников по Североатлантическому альянсу.

При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия остается лояльным членом НАТО и будет и впредь выполнять свои обязательства перед партнерами. Он напомнил, что оборонные расходы Венгрии превышают 2% ВВП, а 1,3 тыс. венгерских солдат участвуют сейчас в различных миссиях альянса, в том числе на территории других стран.