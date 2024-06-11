Запад готовит санкции против крупнейшей судоходной компании России

Евросоюз может ввести санкции против крупнейшей судоходной компании России «Совкомфлот». Это следует из внутреннего документа ЕС, сообщает Bloomberg.

«Совкомфлот» стал ключевым перевозчиком российской нефти после того, как западные страны ввели ограничения против топлива из России, в том числе установив для него ценовой потолок на уровне $60 за баррель.

Также ЕС намерен ввести санкции против 13 судов, занимающихся перевозкой товаров и технологий, используемых в сфере обороны и безопасности России.

Напомним, что «Совкомфлот» уже находится под санкциями США и Великобритании. В феврале Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина расширило ограничения против компании и распространило их на 14 танкеров, которых сотрудничают с российской компанией.