Определились победители военно-спортивных игр «Шахин»

Финальный этап республиканских военно-спортивных игр «Шахин» среди учащихся 10-х классов, проведенных при поддержке Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, состоялся в Ленкорани.

В финальном этапе игр приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Ленкорани Талех Гарашов, руководящие представители партнерских организаций и другие.

В соревнованиях, организованных совместно Министерствами молодежи и спорта, науки и образования, обороны, чрезвычайных ситуаций и Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в общей сложности участвовало 9 команд, которые выполняли задания по строевой, физической, гражданской оборонной подготовке, преодолению препятствий, а также другие этапы.

По результатам 1-е место заняла команда из Хачмаза, 2-е место — из Огуза, третьими финишировали школьники из Сабунчинского района Баку. Победителям вручили кубки, дипломы и подарки.