Русские продвигаются. Ситуация на украинском фронте тяжелая

Сухопутные войска России, вероятно, добились ограниченного прорыва в восточный пригород Часова Яра, города, расположенного примерно в 8 км к западу от Бахмута на востоке Украины, сообщается в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, российские войска также, вероятно, взяли под свой контроль Ивановское, село к юго-востоку от Часова Яра. Сообщается, что в городских районах ведутся ожесточенные бои, при этом ВСУ противостоят наступлению.

По данным британской разведки, российские войска, скорее всего, останутся на восточной стороне канала, проходящего через город, который представляет собой препятствие для их продвижения.

Британская военная разведка отмечает, что армия РФ использует для наступления в Часовом Яре пехотные подразделения, потери которых остаются высокими. ВСУ также сообщают о том, что населенный пункт подвергается ударам артиллерии, в том числе с использованием термобарических боеприпасов.

«Часов Яр, вероятно, представляет собой важную цель для России в силу его стратегического расположения на плато, а также его использования в прошлом как логистического хаба ВСУ», — пишут авторы сводки.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские военные продолжают ведение активных наступательных действий различной интенсивности фактически по всему фронту, основные усилия сосредотачивая на Покровском и Кураховском направлениях.

По его словам, именно здесь россияне сосредоточили наибольшее количество штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад.

«Жесткие бои на этих направлениях продолжаются уже несколько месяцев и в течение этого времени наши воины мужественно сдерживают движение врага вперед», — заявил главком.

Россияне пытаются захватить Часов Яр, Клещеевку и Калиновку для расширения географии своего продвижения в направлении Краматорска и Славянска, штурмует Белогоровку в Луганской области.

Сырский заявляет, что на Харьковском направлении россияне ведут безуспешные действия, пытаясь продвинуться вперед и создать так называемый «пояс безопасности».