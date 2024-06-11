У Эрдогана рассказали о подготовке его встречи с Путиным

Конкретная дата и повестка планируемых переговоров президентов Турции и России, Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Астане появится в ближайшее время, дипломатические каналы проведут соответствующую работу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации турецкого лидера.

Сообщается, что несмотря на насыщенный график турецкого президента, который 12 июня отправится в Испанию, а затем примет участие во встрече лидеров «Большой семёрки» в Италии, в ближайшее время должна появиться конкретная дата и повестка переговоров лидеров Турции и России. Соответствующая работа уже проводится дипломатическими каналами.

СМИ и общественность будут своевременно проинформированы, сообщил турецкий дипломатический источник.

Напомним, что 11 июня Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом сообщил, что его встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может произойти в июле на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.