Китай хочет сделать мир лучше вместе с Россией

Власти Китая готовы вместе с Россией содействовать формированию равноправного и упорядоченного многополярного мира. Как передают российские СМИ, об этом на приеме по случаю Дня России, который состоялся в посольстве РФ в Пекине, заявил заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент) Пэн Цинхуа.

"Китай готов вместе с российской стороной <...> использовать благоприятные возможности, оказывать взаимную поддержку в развитии и возрождении двух стран, вносить еще больший вклад в формирование равноправного и упорядоченного многополярного мира", - сказал он.

Как уточнил Пэн Цинхуа, Китай стремится вместе с РФ способствовать экономической глобализации, осуществляемой на основе толерантных принципов, и взаимодействовать в соответствии с консенсусом, который был достигнут между лидерами двух стран. Он отметил, что китайско-российское сотрудничество становится все более прочным и его можно рассматривать в качестве "эталона отношений, поддерживаемых между крупными державами".